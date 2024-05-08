  • 9 Мая, 06:47
  • BAIGENEWS

Двух врослых и ребёнка спасли при пожаре в Семее

Вчера, 22:36
АВТОР
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МЧС РК Вчера, 22:36
Вчера, 22:36
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Фото: МЧС РК

Три человека спасены из горящей многоэтажки в Семее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В одном из пятиэтажных жилых домов города Семей произошло загорание электрощитовой. 

"Спасатели по лестничному маршу спасли двух взрослых и одного ребёнка. Ещё 40 человек, 10 из которых дети, эвакуировались самостоятельно. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении. 

Уточняется, что предварительная причина — короткое замыкание электропроводов.

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