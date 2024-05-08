Двух врослых и ребёнка спасли при пожаре в Семее
Вчера, 22:36
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Вчера, 22:36Вчера, 22:36
252Фото: МЧС РК
Три человека спасены из горящей многоэтажки в Семее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
В одном из пятиэтажных жилых домов города Семей произошло загорание электрощитовой.
"Спасатели по лестничному маршу спасли двух взрослых и одного ребёнка. Ещё 40 человек, 10 из которых дети, эвакуировались самостоятельно. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Уточняется, что предварительная причина — короткое замыкание электропроводов.
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