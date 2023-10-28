Двух подростков спасли в горах Туркестанской области

Спасатели помогли спуститься с горы Казыгурт двум пропавшим подросткам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Туркестанской области.

27 октября в 22:35 на пульт ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о том, что пропали двое детей. На их поиски отправились 13 спасателей, выехало 3 единицы техники, 6 сотрудников аварийно-спасательного отряда, 4 сотрудника департамента полиции.

В 22:50 спасатели обнаружили пропавших детей на горе Казыгурт в 7 километрах от села Атбулак Казыгуртского района и спустили их с высоты, рассказали в ДЧС Туркестанской области.

По словам мальчиков 2010 и 2011 года рождения, они поднялись в горы около 11.00 в поисках скотины и не смогли спуститься самостоятельно. Спасённым подросткам не потребовалась медицинская помощь.

Спасатели советуют перед походом в горы ознакомиться с прогнозом погоды, а также сообщить близким о планируемом маршруте и примерном времени возвращения в город. Находясь в горах, не стоит пытаться сократить путь, особенно на незнакомых тропах. При себе нужно иметь заряженный мобильный телефон и Power Bank для зарядки.

В экстренных случаях нужно позвонить по номеру 112 для вызова спасателей.