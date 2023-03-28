Двух несовершеннолетних вовлекла в проституцию жительница ЮКО

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Женщину, которая вовлекла двух несовершеннолетних в занятие проституцией, установили кызылординские полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Через сайт Kyzdar.net подозреваемая предлагала услуги девушек в Алматы, Таразе, Шымкенте и Кызылорде. За это она получала вознаграждение.

"По данному факту начато досудебное расследование по пункту 2 части 2 статьи 134 УК РК. Назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы", - говорится в сообщении.

Отметим, сотрудниками полиции проводится работа, направленная на выявление других лиц, причастных к данному преступлению.

Напомним, несколько дней назад туркестанские полицейские прикрыли публичный дом.