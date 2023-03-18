Туркестанские полицейские прикрыли публичный дом

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейские Туркестанской области заинтересовались страницами в социальных сетях, с помощью которых вербовали девушек для занятия проституцией. В поле зрения попали две жительницы Шымкента, которые были администраторами этих аккаунтов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

По версии следствия, женщины создавали личные страницы на сайте Kyzdar.net с описанием интимных услуг и их расценок.

"Затем снимали квартиры в Туркестане и Кентау, замаскировав их под "массажный салон", и организовали притон для оказания интим-услуг. Указанные женщины получали от девушек легкого поведения 50 процентов незаконного дохода. К примеру, в Туркестане и Кентау сотрудники УБОП задержали подозреваемых при получении денег за оказание интим-услуг. При обыске у них изъяли деньги, тетради, телефоны и другие вещественные доказательства", — рассказали полицейские.

В полицию доставлены пять девушек легкого поведения: жительницы Шымкента и Туркестанской области.



Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 309 УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституций и сводничество".