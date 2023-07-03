Двух иностранцев нашли убитыми в Алматинской области

Фото: Instagram/ baurzhan_alenov

Жительница Каскелена сообщила в полицию, что нашла в своём доме два мужских трупа с ножевыми ранениями, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил глава ДП Алматинской области Бауржан Аленов, данный факт зарегистрирован в ЕРДР районной полиции по статье "Убийство двух и более лиц".

"Установлено, что обнаруженные трупы являются гражданами Республики Таджикистан 1989 и 1996 г.р.. По подозрению в совершении данного уголовного правонарушения подозревается гражданин той же республики 1980 г.р." - заявил Аленов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятии, сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого и задержали его. В настоящее время он водворен в ИВС.



По факту начато досудебное расследование с назначением судебно-медицинской экспертизы.