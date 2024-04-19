Двух чиновников наказали за халатность, приведшую к аварии на Экибастузской ТЭЦ

Чиновники оказались на скамье подсудимых из-за аварии, произошедшей в ноябре 2022 года на Экибастузкой ТЭЦ. Тогда более 100 многоэтажек и столько же частных домов, а также 165 соцобъектов остались без отопления в пик морозов. К ответственности в итоге решили привлечь главу территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля, а также экс-руководителя городского отдела ЖКХ. Обоих, в итоге, в суде признали виновными, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В приговоре экибастузского городского суда указано, 32-летний руководитель территориального департамента знал о проблемах экибастузкой ТЭЦ, о том, что руководство станции допускает грубые нарушения, однако чиновник, якобы, никаких мер не предпринимал. Хотя в его обязанности контроль входит. Мол, первые руководители даже трудились без проверки знаний.

"В свою очередь, К., являясь должностным лицом, достоверно зная о том, что генеральный директор ТОО "Экибастузтеплоэнерго" М., директор ЭТЭЦ В. не прошли квалификационную проверку, не направил рекомендацию вышестоящему руководство о временном отстранении вышеуказанных лиц от работы, в связи с не прохождением квалификационной проверки знаний", - указано в приговоре экибастузского городского суда.

Схожие претензии у следствия оказались и к бывшему руководителю городского отдела ЖКХ. Чиновник в должности был с конца 2021 года и подготовка к новому отопительному сезону пришлась именно на период его работы. Главный коммунальщик был в курсе, что изношенность тепловых сетей почти 90 процентов, а достаточный их ремонт не проводят.

"З. ненадлежащим образом исполняя свои обязанности вследствие недобросовестного отношения к службе в течение 2022 года не обеспечил контроль за эксплуатацией и техническим состоянием тепловых сетей Экибастуза, а также подготовкой и осуществлением ремонтно-восстановительных работ по тепловым сетям и их функционированием в осенне-зимний период", - говорится в приговоре.

Глава ЖКХ подписал паспорт готовности к отопительному сезону, но по факту проблему изношенности сетей, оборудования на станции не изучил. По версии следствия, чиновник должен был инициировать проверки, рассмотреть вопрос о передаче тепловых сетей на баланс города.

Оба чиновника в суде свою вину не признали и просили вынести оправдательный приговор. Указывали, что по закону каким-то образом повлиять на частное предприятие у них возможности не было. Экс-руководитель отдела ЖКХ в показаниях отметил, выделить деньги на ремонт сетей не могли, трубы частные, а принять их к коммунальную собственность было нецелесообразно.

В ходе заседаний допросили десятки свидетелей, среди которых бывший руководитель "Экибастузтеплоэнерго", заместитель "Павлодарэнерго", ряд экспертов и чиновников, в частности, бывший первый замакима Павлодарской области Олег Крук, который также отчасти выступил в защиту подсудимых.

"Акимат не имел права выделять бюджетные средства на ремонт тепловых сетей, только запрашивать статистические данные. Отдел ЖКХ самостоятельно вопрос передачи в коммунальную собственность рассматривать не уполномочен. На ЖКХ возложены только контролирующие обязанности. Тепловые сети относятся к опасным техническим объектам. Собственник обязан содержать свои тепловые сети путём заключения договоров, устранения технологических нарушений", - приводит показания Олега Крука в приговоре суд.

Выслушав все стороны, суд пришёл к выводу, что вина чиновников нашла полное подтверждение в ходе заседаний. Обоих признали виновными в халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия и назначили по два года ограничения свободы, а также в течении трёх лет запретили работать на госслужбе.

Напомним, авария на экибастузской ТЭЦ произошла в ноябре 2022 года, после чего в городе был объявлен режим ЧС. Практически всю зиму на станции пытались выправить ситуацию, однако к полноценному ремонту смогли приступить лишь после завершения отопительного сезона. В итоге летом 2023 года была начата масштабная реконструкция котлов на ЭТЭЦ, а также замены труб тепловых сетей.

В ноябре 2023 года были осуждены и руководители "Экибастузтеплоэнерго", "ЭТЭЦ", "Экибастузские тепловые сети", которым назначили по два с половиной года ограничения свободы.