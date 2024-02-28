Двух бизнесвумен оштрафовали за хулиганство на борту самолёта в Казахстане

Двух нетрезвых женщин, следовавших рейсом из Коломбо в Алматы, оштрафовали за непристойное поведение на борту самолёта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

"Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Алматы сняты с авиарейса двое нетрезвых женщин за совершение различных административных правонарушений. Инцидент произошел 26 февраля. При проверке полицейскими установлено, что 40-летние жительницы Караганды во время полёта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выполняли требования экипажа и выражались нецензурной бранью в адрес работников авиакомпании", - сообщили в полиции.

Правонарушители привлечены к ответственности за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения, за нарушение правил поведения на воздушном судне и за мелкое хулиганство и оштрафованы на 8 МРП каждая.

Материалы по мелкому хулиганству будут направлены в суд.

С начала года транспортными полицейскими страны за различные административные правонарушения с авиарейсов сняты 91 лиц, из них 48 за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за мелкое хулиганство - 9, за нарушение правил поведения на воздушном судне - 5.