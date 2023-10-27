Двойная переплата, качество, утильсбор– что пугает желающих купить авто казахстанцев

Автовладельцы и эксперты в сфере автомобильного рынка в Казахстане в один голос твердят: казахстанцы скорее купят подержанный автомобиль с рук, чем пойдут за новым авто в салон. Причина – неподъёмные цены. Если человек обращается к дистрибьютору, то чаще всего на покупку он решается в рассрочку или кредит, а в этом случае стоимость "железного коня" вырастает почти вдвое. При ввозе новых авто из-за рубежа – другие барьеры, в том числе набивший оскомину утильсбор.

Покупка в салоне – кабала?

Автовладелец Арман Нургалиев из Павлодара уже стал опытным продавцом и покупателем. Сегодня у него – пятнадцатый автомобиль. В разное время покупал машины с рук, в автосалоне и даже пригонял их из-за рубежа. Получив опыт, понял, что покупать лучше в автосалоне.

"Среднестатистическому казахстанцу будет тяжело купить в кредит машину из салона, минимальная цена за новое авто - от 12 миллионов тенге. Ему надо будет два миллиона первоначального взноса заплатить и десять миллионов – в кредит. Соответственно выплачивать он будет семь лет, уже не десять миллионов, а двадцать. То есть, ежемесячный платёж составит около 400 тысяч в месяц. Это очень много. Если средняя заработная плата в Казахстане – 300 тысяч, то кредит в 400 000 будет тяжёлым бременем без дополнительного дохода.Почему мы гоняли машины из России? В 2013-2015 годах казахстанские авто, которые уехали в Россию, чтобы встать там на учёт, должны были оформить специальную справку, которая у них стоила две-три тысячи долларов. Мы заходили на один из сайтов, искали машины, договаривались с клиентами, пробивали их по базе ГИБДД, смотрели, чтоб не было обременений. В Казахстан мы везли каждую машину дешевле порой на три-четыре тысячи долларов. В нашей стране мы "накидывали шапку" в пару тысяч долларов, продавали и ехали за другими машинами", - добавляет Арман Нургалиев.

В конечном счёте молодой человек стал опытным продавцом авто. Рассказывает, что продавал все эти машины клиентам в хорошем состоянии, потому что ухаживал за ними, обслуживался на СТО.

"По нынешней ситуации в Казахстане, если мы везём из-за границы новую машину, то дешевле будет её растаможить в нашей стране, уплатив утильсбор, госпошлину, чем машины, которым уже пять и более лет. Соответственно выгодней привести её из зарубежа из той же Грузии, Армении. Цены, конечно, у нас очень высоки, да и кредиты с большими процентами: берёшь одну машину, платишь как за две. Поэтому мое мнение: лучше брать новую машину на три-пять лет, продавать и брать новую. Цены растут ежедневно", - делится Арман.

Искусственные цены

Депутат Мажилиса Жаркынбек Амантай считает, что сегодня, говоря о том, что власти страны поддерживают отечественный авторынок, в автосалонах страны искусственно поднимаются цены на автомобили. Потому что машины такого же класса или выше, что собирают в Казахстане, за рубежом продаются по очень низкой цене. Ввозя иностранные авто в республику, утильсбор (особенно он), первичная регистрация и таможенная очистка очень дорого обходятся их новым владельцам.

"Меня поражает то, что вся эта взимаемая сумма идёт не в пользу государства, а частным компаниям. Это немного несправедливо. Сейчас казахстанцы заказывают автомобили из Кыргызстана, Армении, Монголии, ОАЭ, США. В некоторых странах они оказываются почти в два раза дешевле. И ещё об утильсборе. У меня по этому поводу есть много вопросов. И общественность очень часто поднимает этот вопрос. Например, недавно по вопросу его оплаты мне пришло письмо от жителей Павлодарской и Карагандинской областей, код которым подписались около 100 человек. Они жалуются на то, что утильсбор обходится очень дорого, и просят его убрать", - отметил депутат.

Искусственное завышение размеров утильсбора очень сильно влияет на социальное благосостояние казахстанцев, считает мажилисмен. Для того, чтобы купить машину, человеку приходится долго и упорно копить деньги. Если автомобиль относится к высокому классу, то нужно целое состояние.

"Сейчас мы рассматриваем закон об электромобилях. Думаю, что за них оплаты утильсбора не будет. И это, думаю, немного омолодит отечественные автомобили. Популярность электромобилей с каждым днём растёт, честно говоря. Численность машин за последние два года в два-три раза уже увеличилась. Словами о том, что мы поддерживаем отечественный автопром, мы много лет мучаем народ. Мы уже долгое время заставляем ездить на некачественных транспортных средствах. Естественно, это печально сказывалось на безопасности людей. Сейчас, когда дали возможность, возить машины из-за рубежа, в нашу страну идёт большой поток автомобилей, потому что люди нуждаются в новых, комфортных, современных средствах передвижения. Многие прогнозируют, что из-за этого потока в начале следующего года цены на автомобили упадут", - добавляет мажилисмен.

Жаркынбек Амантай уверяет, что если бы утильсбор попадал в государственный бюджет, то он сам поддержал бы его, особенно сейчас, когда в нашу страну направляется много машин извне. Но, если эти деньги уходят в частную компанию, оставляя государству крохи, это депутат считает несправедливым. В вопрос нужно вникать всесторонне и искать какое-то решение.

"Раньше, когда мы задавали вопрос об этом чиновникам из такой сферы: министрам и вице-министрам, - они говорили, что утильсбор так высок для того, чтобы люди покупали автомобили, собираемые в Казахстане. Но казахстанские сборщики машин – тоже частный бизнес. А проблема простых людей так и осталась нерешённой. Поддерживая предпринимательство, мы забыли о народе", - разводит руками эксперт.

Арифметика, по его словам, проста. Например, вы купили автомобиль в Южной Корее и пригнали его в Казахстан. Таможенная очистка стоит почти миллион тенге, утильсбор – около полутора миллиона, как будто утилизировать будут самолёт, сравнивает Жаркынбек Амантай, первичная регистрация - ещё миллион. То есть три-три с половиной миллиона вы прибавляете к цене купленного вами транспортного средства. И даже при всё этом иностранные машины дешевле казахстанских! Например, новый "Хьюндай Соната" 2021-2022 годов стоит около шести миллионов тенге за рубежом. Когда его пригоняют к нам, он уже стоит десять-одиннадцать миллионов. А на нашем рынке он в зависимости от комплектации может стоить до 15 миллионов. Зато в некоторых соседних странах человек может просто купить дешёвое авто там, где нашёл, пригнал, оплатил символический утильсбор и ездит.

"В Казахстане машины только собирают из готовых деталей, привезённых из других стран. Выпускают у нас машины разного качества, иногда без шумоизоляции. Жалоб на качество много. И всё равно цена на эти авто завышена. Почему? Это маржа, ничто иное. Другого объяснения здесь нет. Рабочая сила, которая нужна, чтобы закручивать гайки, так дорого стоить не может. Однако, к счастью, цены начинают снижаться. Правоохранительные органы взялись разбираться в работе Оператора РОП, занимавшегося утильсбором. Идут допросы ответственных за это людей. Надеюсь, этот вопрос окончательно пересмотрят. После, наверное, можно надеяться на улучшение ситуации", - поделился депутат Мажилиса Парламента.

Он констатирует, что сейчас казахстанцы в основном предпочитают покупке машин в автосалоне брать их с рук. К тому же в салонах практикуются продажи в кредит, а там – бешеные проценты.

"Если пригнать сюда машину, которую ты приобретёшь за рубежом за три миллиона, то придётся отдать за доставку 500 тысяч и три миллиона за необходимые платежи. Можно продать её в автосалон. И вот вы потратили на неё около семи миллионов, а реализовывать её будут через банк по программе автокредитования в салоне миллионов за двенадцать-тринадцать. Вот такая переплата. Ужасно у нас", - делится Амантай.

Купил машину, заплатил за две

Организатор астанинского Клуба путешественников "Nomad 4х4" Канат Сагнаев регулярно странствует на машинах высокой проходимости.

"Казахстанские цены завышены относительно мировых цен. У нас автопроизводители создают слишком много препонов. В итоге для тех машин, которые раньше завозились из Германии и ещё откуда-то, а сейчас поступают из Объединённых Арабских Эмиратов, Южной Кореи, кроме тех ограничений, которые и так существуют при их ввозе, существует до сих пор утильсбор, вопрос которого никак не могут решить, и деньги с которого идут неизвестно куда. У нас берут деньги с импортёров иностранных машин, а потом автопроизводители получают их как компенсацию. Смысл этого вообще непонятен. Внутренний рынок автомобилей у нас всё равно не могут снабдить. Цены, которые выставляют в нашей стране, завышены. Если сравнить цены в автосалоне с ценой того, где эти машины производятся, это видно", - рассуждает Канат.

Другой момент касается того, что Казахстан – член Таможенного Союза. Некоторое время назад продаваемые в Казахстане авто шли в Россию. Российским покупателям было интересно приобретать автомобили в Казахстане.

"А сейчас та же Россия покупает машины через Армению, Кыргызстан. Ситуация сегодня нехорошая, неправильная, нерыночная. Искусственно создаётся блокирование рынка автомобилей. Машины, которым уже по 20 лет, например, внедорожники "Лэнд Крузер" 2000-2005 годов, которые используются в путешествиях по своему прямому назначению как машина высокой проходимости, а не как авто для ВИП-персон, всё равно стоят очень дорого. Их содержание недёшево. Да и покупка такого б/у автомобиля дорого", - утверждает он.

По словам Каната Сагнаева, большинство людей в Казахстане покупает автомобили в кредит, и значительная часть из-за кредитов переплачивает за них. Льготных кредитов на транспорт сейчас нет. Есть только рыночные с банковской ставкой до 20-25 процентов. Но люди идут на это, потому что хотят приобрести новый автомобиль, поднять свой имидж, поэтому влезают в долги. То, что население страны сильно закредитовано, - это тоже одна из не очень хороших черт.

"Системы кредитования автомобилей в принципе достаточно хорошо развиты. Но ставки очень высоки. Если человек покупает машину и будет в течение пяти лет платить за машину, переплата за такой период составит чуть ли не в два раза. Но, если он знает, что что-то вскоре продаст и сможет отдать эти деньги за новое авто, это хороший инструмент", - считает мужчина.

Аналогичные программы есть у других банков. Также можно цифровым способом и переоформить автомобиль, после чего в ГАИ уже едет новый хозяин с документами прежнего владельца машины, получает новые бумаги и новый номер.