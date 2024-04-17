  • 17 Апреля, 08:26
  • BAIGENEWS

Дворы и дома подтопило после дождя в Жамбылской области

Сегодня, 07:50
АВТОР
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pixabay / иллюстративное фото Сегодня, 07:50
Сегодня, 07:50
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Фото: pixabay / иллюстративное фото

В Жамбылской области после обильного дождя подтопило дворы и дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В частности, в селе Жасоркен сельского округа Кызыл-Кайнар подтоплены 30 дворов, один жилой дом и одно временное строение.

Спасатели завершили работы по откачке дождевых вод в объёме больше семи тысяч кубометров. На контроле находтся близлежащие к населённому пункту реки и озёра.

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