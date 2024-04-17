Дворы и дома подтопило после дождя в Жамбылской области
Сегодня, 07:50
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Сегодня, 07:50Сегодня, 07:50
120Фото: pixabay / иллюстративное фото
В Жамбылской области после обильного дождя подтопило дворы и дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
В частности, в селе Жасоркен сельского округа Кызыл-Кайнар подтоплены 30 дворов, один жилой дом и одно временное строение.
Спасатели завершили работы по откачке дождевых вод в объёме больше семи тысяч кубометров. На контроле находтся близлежащие к населённому пункту реки и озёра.
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