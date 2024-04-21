Двоих туристов спасли в горах в Алматы

Двое мужчин решили подняться на пик Фурманова, на высоту 3053 метра, один из них скатился вниз по склону, второй остался на сыпучем склоне и не смог спуститься самостоятельно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сообщение в службу спасения поступило 21 апреля в 8:35 часов. Оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда из пяти человек и кинологический расчёт выехали на помощь двум туристам в горы в Медеуский район.

"В 12:02 часов спасатели дошли до пострадавших и вместе со спасателями службой спасения города приступили к транспортировке одного из мужчин. В 13:58 часов спасатели спустили пострадавшего вниз и передали сотрудникам Центра медицины катастроф. Спасены двое мужчин, 2004 и 2005 годов рождения", — говорится в сообщении.

Спасатели МЧС напомнили про индивидуальную экипировку для однодневного похода в горы: удобные треккинговые ботинки, палки для ходьбы, обязательно вода, спички в непромокаемом пакете, хоба (коврик-сидушка) для привалов, spf-крем в любое время года.