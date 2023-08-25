Двое туристов потерялись в ущелье Котырбулак

Спасатели МЧС нашли потерявшихся туристов в Талгарском районе в ущелье Котырбулак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

"Вчера, 24 августа в 22:14 спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС нашли потерявшихся в районе туристического комплекса Алматау (ущелье Котырбулак), которые при спуске в сторону Медео прошли указатель и заблудились", - говорится в сообщении.

В МЧС призывают тщательно изучить маршрут перед отправлением в горы.