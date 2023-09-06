Двое солдат отрицают вину в пожаре на складе боеприпасов под Таразом

Двум солдатам, которых обвиняют в поджоге склада с боеприпасами в Жамбылской области, грозит по 13 лет тюрьмы. Такие сроки для военнослужащих запросили прокуроры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Судебный процесс подходит к завершению. Оглашения приговора ждут сразу шесть подсудимых.

"В результате действий Туранова и Аширбаева произошла большая трагедия, погибли 18 человек, 81 человек получил различные травмы. Нескольким районам, в том числе самой воинской части, нанесён огромный ущерб. Он составил порядка 25 миллиардов тенге", - сказал прокурор управления Главной военной прокуратуры РК Кемел Шаяхмет.

Обвинительный акт военные прокуроры читали почти два дня.

Трагедия произошла в августе 2021 года. По версии следствия, два 20-летних солдата специально подожгли тряпку и кинули её в окно одного из складов воинской части. Так они якобы пытались избежать наказания от командиров. В итоге пожар привёл к серии крупных взрывов. Погибли 18 спасателей и военных.

Кроме солдат по делу проходят начальник воинской части и его заместитель. Их обвиняют в халатности и нарушении правил обращения с оружием. Для них прокуроры запросили по шесть лет тюрьмы. Ещё двое обвиняемых – начальники военизированной службы пожаротушения и районной эксплуатационной части – наказания могут избежать, потому что сроки уголовной ответственности истекли.

Солдаты свою вину категорически отрицают.

"Мой ребёнок сразу сказал, что он этого не делал. Когда начался пожар, они с Турановым убирали траву совсем в другой стороне от этого склада. А эти обвиняют наших детей. Мы не согласны. Нам нужна правда, они не поджигали. Мы настаиваем, чтобы суд был справедливым", - говорит мать военнослужащего Алмагуль Асанова.

26 августа 2021 года на территории воинской части в селе Кайнар Жамбылской области произошёл пожар на складе боеприпасов. После возгорания начались взрывы. Радиус разлёта осколков составил до двух километров. По предварительным данным, на складе хранилось более 500 тонн тротила. На складе были боеприпасы, вывезенные из Арыси.