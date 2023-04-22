Двое шымкентцев умерли от укусов заражённых клещей

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Клещи уже успели атаковать шымкентцев. К санврачам за медпомощью обратилось уже 82 человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой наХабар24.

Специалисты говорят, в этом году клещи активизировались раньше времени. Всему виной- слишком теплая погода.

"Быстро стали просыпаться после зимы – уже произошли нападения на людей. Сейчас у них состояние удовлетворительное. Они находились под медицинским наблюдением в течение 14 дней", — говорит руководитель отдела эпиднадзора за особо опасными инфекциями и туберкулезом Балкумис Мусаева.

Чтобы устранить проблему на корню, специалисты тут же взялись за противоклещевую обработку. Один из микрорайонов, который попал под обработку стал Жана Талап. Здесь обнаружен самый опасный вид клещей- переносчики Крымской геморрагической лихорадки.

Под дезинсекцию попадает каждый квадратный метр: частные секторы, сараи и прилегающие территории. Раствор парализует насекомых, а потом отнимает шанс выжить. Выбирали те места, которые известны количеством клещей. Обработают также парки, скверы, территории вдоль рек.

"В этом году мы используем порошок, который распыляем на открытой местности, а где деревья – там мы используем жидкость. Эти препараты каждый год меняем. Для человека они безопасны, убивают только клещей и насекомых", — говорит энтомолог дезинфекционного центра Айдана Саурибай.

К счастью, лабораторно-подтвержденных случаев Конго-крымской геморрагической лихорадки не выявлено, однако Шымкент является одним из неблагополучных регионов по заболеваемости. В прошлом году зарегистрировано 7 случаев заражения. 2 из них привели к смертельному исходу.