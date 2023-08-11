Двое рабочих упали с высоты 15 этажа в Астане
Сегодня, 20:30
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Сегодня, 20:30Сегодня, 20:30
136Фото: pxhere.com
Двое мужчин упали с высоты 15 этажа на стройке в Астане и разбились, передаёт BaigeNews.kz.
Как уточнили в полиции, ЧП произошло при проведении фасадных работ в строящемся 20-этажном ЖК "A-City".
"Двое мужчин 1995 и 2003 годов рождения упали с высоты и скончались на месте", – говорится в сообщении.
Начато досудебное расследование по части 3 статьи 277 УК РК - "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". Назначены экспертизы.
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