Двое рабочих упали с высоты 15 этажа в Астане

Двое мужчин упали с высоты 15 этажа на стройке в Астане и разбились, передаёт BaigeNews.kz.

Как уточнили в полиции, ЧП произошло при проведении фасадных работ в строящемся 20-этажном ЖК "A-City".

"Двое мужчин 1995 и 2003 годов рождения упали с высоты и скончались на месте", – говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 277 УК РК - "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". Назначены экспертизы.