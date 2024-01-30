Двое подростков покончили с собой из-за неразделённой любви в ВКО

Две старшеклассницы покончили с собой из-за неразделенной любви. Об этом сообщили в департаменте полиции Восточного Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astanatv.kz.

Трагедии произошли в конце 2023 года в Глубоковском и Курчумском районах. Однако рассказать о них стражи порядка смогли только сейчас.

Обе девочки оставили предсмертные записки, в которых поведали о своих чувствах. И просили в их смерти никого не винить.

Специалисты отмечают, что такие случаи не единичны. Только в прошлом году в регионе зафиксировано 37 попыток суицида среди подростков. Семь из них завершённых.

"Проведённый анализ мотивов совершённых суицидов и попыток показал, что в большинстве случаев это ссоры с родителями, отчимами или опекунами - 11 фактов. Эмоциональные переживания, связанные с неразделённой любовью - 6 фактов. Проблемы в учёбе - 2 факта. Иные причины - это страх перед уголовным наказанием, утрата близких или просто интереса к жизни 10 фактов", - сообщил начальник следственного управления ДП ВКО Даурен Иманмадиев.