Двое несовершеннолетних заразились ВИЧ в Астане

Фото: pixabay.com

С начала года более чем у 200 астанчан выявили ВИЧ, двое из заразившихся - подростки, передаёт BaigeNews.kz.

"За шесть месяцев выявлено 206 случаев ВИЧ-инфекции, в том числе два случая среди подростков. Девочки 16 и 17 лет (школьница и студентка колледжа). Обе взяты на "Д" учёт, назначена антиретровирусная терапия. Контактные лица, добровольно указанные пациентами, обследованы на ВИЧ. В одном случае установлен источник инфекции - половой партнёр", - сообщила завотделом эпидемиологического надзора за ВИЧ ГККП "Центр по профилактике ВИЧ-инфекции" Астаны Инжу Аймагамбетова.

65,5 процента новых случаев приходится на возраст 20-39 лет.

Среди детей до 14 лет случаев ВИЧ не зарегистрировано.

"Превалирующий путь инфицирования - половой (89,3% процента). Случаев внутрибольничного и гемотрансфузионного заражения ВИЧ в Астане не зарегистрировано", - уточнила спикер.

18,5 процента выявленных носителей вируса – жители других регионов.

На "Д" учёте в столице состоят 2 044 пациента.