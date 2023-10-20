Двое молодых людей угнали трактор, чтобы покататься в Карагандинской области

Угон трактора в одном из крестьянских хозяйств Карагандинской области раскрыли полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

51-летняя жительница одного из населённых пунктов Карагандинской области обратилась к полицейским с зявлением. Она рассказала, что занимается растениеводством и возглавляет крестьянское хозяйство. Одна из её бригад утром должна была выйти в поле, но не нашла колёсного трактора.

Полицейские нашли транспортное средство в семи километрах от населённого пункта, а позже задержали подозреваемых в угоне.

Ими оказались двое местных жителей в возрасте 20 лет. Они дали признательные показания и пояснили, что хотели прокатиться. Они колесили по полям, пока не кончилось горючее, а потом оставили трактор.

Ведётся досудебное расследование по статье 200 Уголовного кодекса РК “Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения”.