Движение транспорта ограничили в пяти областях Казахстана

Из-за метели и ограничения видимости движение транспорта приостановили на трассах в пяти областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В Жамбылской области закрыт для проезда участок дороги "Алматы-Ташкент-Термез" от села Айша Биби до границы Туркестанской области.

В области Жетысу – "Ушарал-Достык" от станции Коктума до станции Достык.

В Костанайской области ограничено движение по трассе "Жезказган-Петропавловск" от границы области Улытау до Аркалыка.

В Туркестанской области приостановлен проезд по дороге "Алматы-Ташкент-Термез" от границы Туркестанской области до посёлка Машат.

В области Улытау – дорога "Жезказган-Петропавловск" от посёлка Улытау до границы Костанайской области.

На трассах республиканского значения задействовано 773 единиц техники и 1 522 человек.