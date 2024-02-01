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Движение транспорта ограничили в пяти областях Казахстана

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baigenews.kz/Жалгасбек Токтамысов Сегодня, 18:37
Сегодня, 18:37
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Фото: baigenews.kz/Жалгасбек Токтамысов

Из-за метели и ограничения видимости движение транспорта приостановили на трассах в пяти областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В Жамбылской области закрыт для проезда участок дороги "Алматы-Ташкент-Термез" от села Айша Биби до границы Туркестанской области.

В области Жетысу – "Ушарал-Достык" от станции Коктума до станции Достык.

В Костанайской области ограничено движение по трассе "Жезказган-Петропавловск" от границы области Улытау до Аркалыка.

В Туркестанской области приостановлен проезд по дороге "Алматы-Ташкент-Термез" от границы Туркестанской области до посёлка Машат.

В области Улытау – дорога "Жезказган-Петропавловск" от посёлка Улытау до границы Костанайской области.

На трассах республиканского значения задействовано 773 единиц техники и 1 522 человек.

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