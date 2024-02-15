Движение транспорта ограничили на 18 участках трасс в Казахстане

В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на 18 участках автодорог республиканского значения в 11 областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

По состоянию на 15:00 часов трассы закрыты в следующих регионах:

в области Абай – два участка (177 километров);

в Актюбинской области – два участка (467 километров);

в Алматинской области – один участок (84 километров);

в Восточно-Казахстанской области – четыре участка (298 километров);

в Жамбылской области – один участок (450 километров);

в области Жетысу – один участок (100 километров);

в Карагандинской области – один участок (48 километров);

в Костанайской области – один участок (83 километров);

в Кызылординской области – один участок (815 километров);

в Павлодарской области – два участка (423 километров);

в Северо-Казахстанской области – два участка (249 километров);

в Туркестанской области – два участка (283 километров);

в области Улытау – один участок (115 километров).

Отмечается, что на автодорогах республиканского значения задействовано 666 единиц техники и 1475 человек.