Движение транспорта ограничили на 18 участках трасс в Казахстане
Сегодня, 15:26
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Сегодня, 15:26Сегодня, 15:26
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В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на 18 участках автодорог республиканского значения в 11 областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".
По состоянию на 15:00 часов трассы закрыты в следующих регионах:
- в области Абай – два участка (177 километров);
- в Актюбинской области – два участка (467 километров);
- в Алматинской области – один участок (84 километров);
- в Восточно-Казахстанской области – четыре участка (298 километров);
- в Жамбылской области – один участок (450 километров);
- в области Жетысу – один участок (100 километров);
- в Карагандинской области – один участок (48 километров);
- в Костанайской области – один участок (83 километров);
- в Кызылординской области – один участок (815 километров);
- в Павлодарской области – два участка (423 километров);
- в Северо-Казахстанской области – два участка (249 километров);
- в Туркестанской области – два участка (283 километров);
- в области Улытау – один участок (115 километров).
Отмечается, что на автодорогах республиканского значения задействовано 666 единиц техники и 1475 человек.