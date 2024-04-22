Движение транспорта ограничено в пяти областях Казахстана
Сегодня, 09:31
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Сегодня, 09:31Сегодня, 09:31
130Фото: МЧС РК
НК "КазАвтоЖол" предоставил информацию о паводковых ситуациях на автодорогах республиканского значения, передаёт BaigeNews.
"По состоянию на 22 апреля 2024 года в 09:00 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 5 участках общей протяженностью 4400 метров в 3 областях (Акмола, Костанай, СКО)", - говорится в сообщении.
Ограничение движения распространяется на 10 автодорогах республиканского значения в 5 областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, СКО) на протяженности 552 км.
На данный момент на республиканских дорогах задействовано 315 единиц техники и 336 человек.