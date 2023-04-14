Движение ограничено на восьми участках республиканских трасс в Казахстане

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Из-за непогоды закрыты дороги в Акмолинской, Актюбинской и Павлодарской областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (боковой ветер, снег, метель) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на трассах:

"Екатеринбург-Алматы" км. 917-1003, уч. п.Жаксы-Атбасар;

"Жаксы-Есиль-Бузулык" км. 0-82 уч. п.Жаксы-п.Бузулук;

"Костанай-Аулиеколь-Сурган" км. 232-260, уч. гр. Костайской обл.-с. Сурган;

"Жезказган-Петропавловск" км. 377-569, уч.гр Костанайской обл.- п.Знаменка;

"Екатеринбург-Алматы" км. 1003-1126, уч. Атбасар-Астраханка.

В Актюбинской области из-за снега с дождём и ветра также для всех видов транспорта ограничили движение на дороге "Актобе-Орск" (39-136 километры), участок от посёлка Калдаякова до границы РФ.

В Павлодарской области из-за снега и дождя перекрыто движение на трассах: