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  • Движение ограничено на восьми участках республиканских трасс в Казахстане
pixabay.com Сегодня, 21:59
107
Сегодня, 21:59
107
Фото: pixabay.com

Движение ограничено на восьми участках республиканских трасс в Казахстане

Из-за непогоды закрыты дороги в Акмолинской, Актюбинской и Павлодарской областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол". 

В Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (боковой ветер, снег, метель) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на трассах:

  • "Екатеринбург-Алматы" км. 917-1003, уч. п.Жаксы-Атбасар;
  • "Жаксы-Есиль-Бузулык" км. 0-82 уч. п.Жаксы-п.Бузулук;
  • "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км. 232-260, уч. гр. Костайской обл.-с. Сурган;
  • "Жезказган-Петропавловск" км. 377-569, уч.гр Костанайской обл.- п.Знаменка;
  • "Екатеринбург-Алматы" км. 1003-1126, уч. Атбасар-Астраханка.

В Актюбинской области из-за снега с дождём и ветра также для всех видов транспорта ограничили движение на дороге "Актобе-Орск" (39-136 километры), участок от посёлка Калдаякова до границы РФ.

В Павлодарской области из-за снега и дождя перекрыто движение на трассах:

  • "Астана-Ерейментау-Шидерты" км. 200-254, уч. гр.Акмолинской обл.-п.Шидерты;
  • "Кызылорда-Павлодар" км. 1135-1382, уч. гр.Карагандинской обл.-Павлодар.
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Сегодня, 21:59
107
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