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  • Движение ограничено на 15 участках республиканских трасс в Казахстане
pixabay.com Сегодня, 09:58
76
Сегодня, 09:58
76
Фото: pixabay.com

Движение ограничено на 15 участках республиканских трасс в Казахстане

15 участков республиканских трасс в Казахстане закрыты из-за непогоды. Об этом сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с непогодой на 15 участках республиканских трасс ограничено движение. На линии работает 500 единиц спецтехники. За сутки силами и средствами дорожных служб из снежных заносов вызволено 65 машин", - сказано в сообщении.

Очистку трасс от снега ведут круглосуточно в усиленном режиме.

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Сегодня, 09:58
76
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