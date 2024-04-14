Движение общественного транспорта и работу торговых точек восстанавливают в Кульсары

В пострадавшем от паводков Кульсары Атырауской области вновь заработал общественный транспорт и возобновилась торговля в закрытых ранее магазинах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб региона.

По сообщениям заместителя акима Жылыойского района Гульнафис Айшуаковой, возобновили работу 100 продовольственных магазинов, два крупных супермаркета, три рынка оптовой торговли, а также 20 аптек в районном центре.

"Объекты общественного питания также приступили к работе в обычном режиме, некоторые работают круглосуточно. По согласованию с владельцами торговых учреждений контролируем, чтобы не было необоснованного повышения цен", — отметила Гульнафис Айшуакова.

Как сообщил руководитель ТОО "Батыс Тех Инвест" Ауез Абилаким, внутри города курсируют 14 автобусов в четырёх направлениях.