  • 19 Февраля, 08:45
  • BAIGENEWS

Движение нескольких пригородных автобусов приостановили в Астане

Сегодня, 08:25
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 08:25
Сегодня, 08:25
68
Фото: baigenews.kz

В Астане приостановлено движение нескольких пригородных автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems"

"В связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№  305, 308, 309, 310, 312, 315, 316, 317, 327, 328, 329", - говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные пригородные маршруты - на линии.

Самое читаемое

Наверх