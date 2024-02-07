Движение нескольких пригородных автобусов приостановили в Астане
Сегодня, 12:53
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Сегодня, 12:53Сегодня, 12:53
134Фото: baigenews.kz
В связи с ухудшением погодных условий в Астане приостановили движение нескольких пригородных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems.
"В связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение пригородных маршрутов номеров 315, 316, 327, 329. Остальные пригородные маршруты - на линии", - сообщили в компании.
Ранее сообщалось, что в шести областях Казахстана введено ограничение движения транспорта на 23 участках автодорог республиканского значения.
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