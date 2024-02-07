Движение нескольких пригородных автобусов приостановили в Астане

В связи с ухудшением погодных условий в Астане приостановили движение нескольких пригородных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems.

"В связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение пригородных маршрутов номеров 315, 316, 327, 329. Остальные пригородные маршруты - на линии", - сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что в шести областях Казахстана введено ограничение движения транспорта на 23 участках автодорог республиканского значения.