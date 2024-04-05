Движение на трассах ограничили в 6 областях Казахстана
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В шести областях Казахстана из-за ситуации с паводками ограничено движение на 8 автодорогах республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
По информации "КазАвтоЖол", ограничение движения распространяется на 8 автодорогах республиканского значения в 6 областях (Актобе, Атырау, Костанай, Павлодар, Мангистау, СКО) на протяженности 398 км.
"По состоянию на 5 апреля 2024 года в 09:00 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 6 участках общей протяженностью 3280 метров в 3 областях (Атырау, Костанай, СКО)", - говорится в сообщении.
На данный момент на республиканских дорогах задействовано 285 единиц техники и 312 человек.
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