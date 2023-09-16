Две тысячи казахстанцев вышли на уборку сакральных мест страны

Во всех регионах страны по инициативе Министерства культуры и информации стартовала Республиканская экоакция "Kieli Tabigat" по очистке и благоустройству территорий Сакральных мест и Национальных парков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Экоакцию поддержали и приняли участие более двух тысяч человек, в том числе заслуженные деятели культуры Лейла Бекназар, Курмаш Маханов, Асылхан Шалхаров, известные певцы Амре Ахмедьяров, Рухия Байдукенова, Сырымтай Енсепов, Зарина Алтынбекова, представители республиканских молодежных организаций: Ассамблея жастары, Альянс студентов Казахстана, Единая детско-юношеская организация "Жас Ұлан", молодежных ресурсных центров, а также звезды эстраны и деятели культры во всех регионах.

В рамках экоакции её участники очистили от мусора и привели в порядок такие Сакральные объекты, как Мавзолей Ходжа Ахмеда Ясауи в Туркестанской области, Мавзолей Айша-Биби в Жамбылской области, городища "Сыганак" в Кызылординской области и "Бозок" в Астане, национальные природные парки Чарынский каньон, Каркаралы, Баянауыл, Бурабай, Улытау, мемориальные комплексов и другие.

Цель акции продвижение экологической культуры среди населения, особенно молодежи и развитие правильного экологического поведения в Сакральных местах и Национальных парках Казахстана и сохранение историко-культурного наследия для будущего поколения.