Две республиканские трассы начнут ремонтировать в 2024 году

"ҚазАвтоЖол" планирует приступить к реализации двух новых проектов: "Актобе – Улгайсын" и "Жезказган – Караганда" в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Протяжённость ремонтируемых участков составит 56 и 40 километров соответственно.

По проекту реконструкции дороги "Кызылорда – Павлодар – Успенка – граница РФ", участок "Жезказган – Караганда" получены заключения РГП "Госэкспертиза".

"Территориально работы будут проводится в Жанааркинском районе Улытауской области и Шетском районе Карагандинской области. Начало границы работ отсчитывается от 755-го километра и далее до 795-го километра, через населённые пункты Актайлак, Карамола, Бидаик. Тендерная документация по определению подрядной организации подготовлена, срок начала приёма заявок - 22 января", - сообщили в "КазАвтоЖоле".

По проекту реконструкции дороги "Граница РФ (на Самару) – Шымкент" участок "Актобе – Карабутак – Улгайсын" объявлен тендер, вскрытие заявок состоялось 3 января. Определён победитель - ТОО "Сине Мидас Строй".

Строительные работы будут проводится в Хромтауском районе Актюбинской области.

По участку с 763 по 791-й километр ожидается получение положительного заключения РГП "Госэкспертиза", после чего, будет подготовлена документация для объявления тендера.

Нормативные сроки строительства будут определены после заключения договора с подрядчиками, мобилизации на участок и оформления необходимой разрешительной документации.