Две медали завоевали казахстанские школьники на олимпиаде по астрономии и астрофизике
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Казахстанские школьники стали призерами 16-ой международной олимпиады по астрономии и астрофизике в Польше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство просвещения РК.
Более 250 школьников из 50 стран приняли участие в международной олимпиаде. Сборная Казахстана участвует в этой олимпиаде с 2012 года.
"Команда Казахстана ежегодно проходит подготовку на базе обсерватории центра "Бобек". В этом году наши школьники завоевали две медали: Серебро — Ахмаджон Табаров — ученик НИШ города Алматы, Бронза — Елубай Бекасыл — ученик НИШ города Алматы", - говорится в сообщении.
Международная олимпиада по астрономии и астрофизике — ежегодное соревнование для старшеклассников со всего мира. Школьники решали теоретические задачи, проводили анализ данных и наблюдения. Основная цель IOAA — популяризация астрономии и астрофизики.
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