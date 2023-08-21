Две медали завоевали казахстанские школьники на олимпиаде по астрономии и астрофизике

Казахстанские школьники стали призерами 16-ой международной олимпиады по астрономии и астрофизике в Польше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство просвещения РК.

Более 250 школьников из 50 стран приняли участие в международной олимпиаде. Сборная Казахстана участвует в этой олимпиаде с 2012 года.

"Команда Казахстана ежегодно проходит подготовку на базе обсерватории центра "Бобек". В этом году наши школьники завоевали две медали: Серебро — Ахмаджон Табаров — ученик НИШ города Алматы, Бронза — Елубай Бекасыл — ученик НИШ города Алматы", - говорится в сообщении.

Международная олимпиада по астрономии и астрофизике — ежегодное соревнование для старшеклассников со всего мира. Школьники решали теоретические задачи, проводили анализ данных и наблюдения. Основная цель IOAA — популяризация астрономии и астрофизики.