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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 16:18
50
Сегодня, 16:18
50
Фото: pixabay.com

Две девочки сбежали из детского дома в Шымкенте

Двое воспитанниц сбежали из детского дома в Шымкенте ночью 16 февраля. Девочек не могут найти до сих пор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Инцидент произошёл в детдоме №3, расположенном по улице Бархатная. 

Одной из пропавших исполнилось 18 лет, второй - 12.

В департаменте полиции и Управлении образования пока не прокомментировали ситуацию.

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#детдом #Шымкент #происшествия
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:18
50
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