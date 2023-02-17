Две девочки сбежали из детского дома в Шымкенте

Фото: pixabay.com

Двое воспитанниц сбежали из детского дома в Шымкенте ночью 16 февраля. Девочек не могут найти до сих пор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Инцидент произошёл в детдоме №3, расположенном по улице Бархатная.

Одной из пропавших исполнилось 18 лет, второй - 12.

В департаменте полиции и Управлении образования пока не прокомментировали ситуацию.