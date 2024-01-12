Два вандала пинали главную ёлку в Кокшетау

Факт вандализма на центральной площади Кокшетау пресекли сотрудники полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции региона.

Сообщается, что внимание инспекторов видеонаблюдения привлекли двое молодых людей, которые зашли внутрь конструкции новогодней ели, установленной на Центральной площади Кокшетау, и стали вести себя подозрительно. Инспектор направил к месту ближайший автопатруль и пеший наряд.

Заметив полицейских, подростки попытались сбежать, но все равно были задержаны.

Свой поступок 17-летние студенты объяснили обычным баловством.

Сотрудниками полиции в отношении студентов в присутствии их законных представителей составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.



