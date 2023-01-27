open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

nur.kz Сегодня, 15:15
25
Сегодня, 15:15
25
Фото: nur.kz

Два трупа нашли в селе Костанайской области

По факту обнаружения двух трупов полицией начато досудебное расследование по статье 99 часть 2 УК РК: Убийство двух и более лиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

"23 января под рухнувшими перекрытиями сгоревшего частного дома было обнаружено тело. Еще одно тело было в снегу", - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан и арестован. Проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы.

Подробности в рамках следствия не разглашаются, согласно статьи 201 УПК РК.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#убийство #Надеждинка #Костанайская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:15
25
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх