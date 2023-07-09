Два смертельных ДТП произошли в ВКО

Фото: polisia.kz

В Восточно-Казахстанской области в воскресенье произошли два смертельных ДТП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Первое смертельное ДТП, в результате которого погиб 6-летний ребёнок, произошло в воскресенье около 11:50 часов на 1247 километре трассы Омск - Майкапчагай в районе пересечения сёл Кенсай и Жарсу.

Ещё одно смертельное ДТП произошло около 13:30 часов на 53 километре трассы Усть-Каменогорск - Рахмановские ключи. В результате двое человек погибли и несколько пассажиров получили телесные повреждения.