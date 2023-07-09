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polisia.kz Сегодня, 18:50
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Сегодня, 18:50
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Фото: polisia.kz

Два смертельных ДТП произошли в ВКО

В Восточно-Казахстанской области в воскресенье произошли два смертельных ДТП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Первое смертельное ДТП, в результате которого погиб 6-летний ребёнок, произошло в воскресенье около 11:50 часов на 1247 километре трассы Омск - Майкапчагай в районе пересечения сёл Кенсай и Жарсу. 

Ещё одно смертельное ДТП произошло около 13:30 часов на 53 километре трассы Усть-Каменогорск - Рахмановские ключи. В результате двое человек погибли и несколько пассажиров получили телесные повреждения.

"По обоим фактам начаты досудебные расследования, назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в полиции.

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Сегодня, 18:50
372
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