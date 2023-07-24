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  • Два сельчанина украли нефтепродукты на 12 млн тенге в Карагандинской области
kapital.kz Сегодня, 14:41
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Сегодня, 14:41
137
Фото: kapital.kz

Два сельчанина украли нефтепродукты на 12 млн тенге в Карагандинской области

Нефтепродукты на 12 миллионов тенге украли двое сельчан в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Пропажу обнаружило руководство ТОО, занимающегося оптовыми поставками нефтепродуктов. Они и вызвали полицию. Выяснилось, что компания заключила договор на покупку нефтепродуктов у предприятия, реализующего продукцию через сеть автозаправочных станций. При проверке бухгалтерских данных и отчётов выявилась недостача на 11 миллионов 893 тысячи тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое мужчин в возрасте 23-ёх и 40-ка лет, проживающих в одном из сельских районов. Они дали признательные показания. Сейчас ведётся досудебное расследование по статье 188 УК РК — "Кража".

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Сегодня, 14:41
137
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