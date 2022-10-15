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  • Два павлодарских школьника попали в больницу с резаными ранами
BaigeNews.kz Сегодня, 06:17
589
Фото: BaigeNews.kz

Два павлодарских школьника попали в больницу с резаными ранами

Два павлодарских школьника попали в больницу с резаными ранами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Pavlodarnews.kz.

Подростков доставили в больницу на карете скорой помощи. Как сообщили в управлении здравоохранения региона, пострадавшие – подростки 2009 и 2008 годов рождения.

"У одного из детей резаные раны пальцев правой кисти, у второго – резаные раны шеи, скуловой и затылочной областей и предплечья", - рассказали в ведомстве. 

При каких обстоятельствах он получили раны, не сообщается.

Показаний для госпитализации не было. После осмотра медиков детей отпустили домой.

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#школьники #Павлодар #Скорая помощь
Сегодня, 06:17
589
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