Два новых реабилитационных центра, две поликлиники и больница появятся в области Абай

Фото: primeminister.kz

Заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов во время своей рабочей поездки в область Абай посетил медицинские и социальные объекты региона, а также встретился с потенциальными участниками проекта "Ауыл Аманаты", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Поездка по региону началась с посещения Центра ядерной медицины и онкологии в Семее. Центр охватывает полный цикл: от производства радиофармацевтических препаратов до радионуклидной диагностики и терапии. Это первое в Казахстане отделение радионуклидной терапии. Применение радиофармацевтических препаратов позволило пациентам получать лечение внутри страны, не выезжая за границу.

Вместе с тем, центру необходим новый хирургический корпус для размещения современного специализированного технологического оборудования, а также обновление материально-технической базы. Этот вопрос включён в план работы Министерства здравоохранения.

Вице-премьер ознакомился с центром реабилитации инвалидов на 150 мест, который построен по поручению главы государства. В учреждении созданы условия для лиц с инвалидностью, нуждающихся в реабилитации.

Согласно комплексному плану развития области ожидается строительство еще двух реабилитационных центров в Семее и Аягозе, двух поликлиник, многопрофильной детской больницы, а также 11 школ, рассчитанных на более 10 тысяч ученических мест при двухсменном обучении по программе "Комфортная Школа".

Наряду с этим, в рамках Национального пилотного проекта "Модернизации сельского здравоохранения на 2023-2024 годы" в области Абай планируется построить 65 объектов здравоохранения.

Также Алтай Кульгинов встретился с потенциальными участниками проекта "Ауыл Аманаты". Проект осуществляется в рамках программы повышения доходов населения до 2025 года, утвержденной Президентом страны.

"Масштабная программа "Ауыл Аманаты" — выгодная для сельчан инициатива. Учитывая аграрный потенциал региона, у жителей сел есть отличная возможность развивать собственное дело, производя востребованную продукцию", — отметил Алтай Кульгинов.

Поездка заместителя премьер-министра по региону завершилась осмотром левобережной подстанции скорой помощи, требующей капитального ремонта и модернизации, а также ознакомлением с подготовкой учителей в педагогическом колледже имени Ауэзова.

Фото: primeminister.kz