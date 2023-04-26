Два новых банка могут появиться в Казахстане — глава АРРФР

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В Казахстане появятся два новых банка второго уровня. Они будут конвертированы из микрофинансовых организаций. Об этом в кулуарах мажилиса в среду, 26 апреля, сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передаёт BaigeNews.kz.

"У нас есть две большие микрофинансовые организации, которые выразили намерение конвертироваться в банки второго уровня. Это KFM и микрофинансовая организация Solva. У них наибольший портфель, и достаточный уровень капитала позволяет преобразоваться в банк. В прошлом году были приняты законодательные поправки, которые позволяют провести конвертацию без того, чтобы сдать сначала лицензию микрофинансовой организации — можно подать и провести конвертацию, и получить банковскую лицензию", — рассказала Абылкасымова.

По её словам, в настоящее время в Казахстане подготовлены поправки в законодательство о банковской системе, нейтрализующие требования к открытию новых банков. После их принятия В АРРФР надеются, что желающих открыть банки в Казахстане станет больше.