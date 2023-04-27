Два миллиона тенге за трудоустройство в школе отдала женщина аферистке в Туркестанской области

Фото: polisia.kz

Жительница Туркестанской области поверила мошеннице, обещавшей трудоустроить её в школу за отдельную плату, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Она отдала женщине два миллиона тенге.

"В отдел полиции Келесского района с заявлением обратилась местная жительница. Она сообщила, что некая знакомая, под предлогом помощи в трудоустройстве в школу, выманила около двух миллионов тенге, но так и не выполнила обещанного. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК — "Мошенничество", — говорится в сообщении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемую, местную жительницу и доставили в полицию. Как выяснилось, полученные деньги женщина потратила на собственные нужды.

В настоящее время выясняется причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.