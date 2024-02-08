Два килограмма опиума пытались провезти наркокурьеры "глотатели"

Комитетом национальной безопасности пресечен контрабандный канал поставки наркотиков в Казахстан так называемыми "глотателями", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

24 января 2024 года в международном аэропорту г.Актау оперативниками ДКНБ по Мангистауской области и пограничниками по подозрению в транспортировке наркотиков задержаны два иностранных гражданина.

"Рентгеноскопическое исследование брюшной полости этих пассажиров показало наличие посторонних предметов. Специальными медицинскими процедурами из желудков иностранцев было извлечено 295 контейнеров, содержащих наркотики опийной группы. Общий вес изъятых веществ составил более 2 кг", - говорится в сообщении.

Решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 286 Уголовного кодекса.