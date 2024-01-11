Два иностранца незаконно ввезли вейпы на 32,5 млн тенге в Казахстан

Вейпы с содержанием никотина, табачные смеси, курительные электронные устройства ввозили под видом товаров народного потребления без оплаты акцизного налога и налога на добавленную стоимость два иностранца в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

По информации ведомства, ввозимые из России в Костанай вейпы с содержанием никотина, табачные смеси, курительные электронные устройства были без соответствующей маркировки и налогообложения.

"Незаконно ввезенная подакцизная продукция реализовывалась на территории области и в соседних областях Казахстана. При завозе и сбыте крупной партии вейпов на сумму 35,2 миллиона тенге указанные лица задержаны сотрудниками Костанайского департамента", - сообщили в АФМ.

Отмечается, что суд признал двоих россиян виновными инкриминируемых деяниях и приговорил к наказанию в виде штрафа.