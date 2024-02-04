Два человека сгорели в автомобиле в жуткой аварии в Атырауской области

На трассе в Атырауской области столкнулись легковушка и большегруз, в результате ДТП погибли два человека, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, авария произошла 4 февраля около 15:30 на 873 километре автодороги республиканского значения Актобе-Атырау-Астрахань.