  • 4 Февраля, 23:37
  • BAIGENEWS

Два человека сгорели в автомобиле в жуткой аварии в Атырауской области

Сегодня, 22:45
АВТОР
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ДП Атырауской области Сегодня, 22:45
Сегодня, 22:45
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Фото: ДП Атырауской области

На трассе в Атырауской области столкнулись легковушка и большегруз, в результате ДТП погибли два человека, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, авария произошла 4 февраля около 15:30 на 873 километре автодороги республиканского значения Актобе-Атырау-Астрахань.

"Водитель автомобиля марки Volvo 1958 года рождения столкнулся с автомобилем Mitsubishi Outlander, двигавшимся в противоположном направлении. В результате произошло возгорание автомобиля Mitsubishi Outlander, водитель 1964 года рождения и пассажир 1965 года рождения скончались на месте. В настоящее время ведется сбор соответствующих документов", — говорится в сообщении.

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