Два человека сгорели в автомобиле в жуткой аварии в Атырауской области
Сегодня, 22:45
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Сегодня, 22:45Сегодня, 22:45
110Фото: ДП Атырауской области
На трассе в Атырауской области столкнулись легковушка и большегруз, в результате ДТП погибли два человека, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, авария произошла 4 февраля около 15:30 на 873 километре автодороги республиканского значения Актобе-Атырау-Астрахань.
"Водитель автомобиля марки Volvo 1958 года рождения столкнулся с автомобилем Mitsubishi Outlander, двигавшимся в противоположном направлении. В результате произошло возгорание автомобиля Mitsubishi Outlander, водитель 1964 года рождения и пассажир 1965 года рождения скончались на месте. В настоящее время ведется сбор соответствующих документов", — говорится в сообщении.
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