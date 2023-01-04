Два человека погибли, пятеро госпитализированы после ДТП близ Талдыкоргана

Фото: polisia.kz

Крупное ДТП произошло на трассе Талдыкорган-Уштобе. Два человека погибли на месте, пятерых увезли в больницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Столкнулись Toyota Windom и Toyota Sienna.

Водитель одного из авто, не справившись с рулевым управлением, допустил выезд на встречную полосу движения.

На месте происшествия погибли две пассажирки Toyota Windom, 75 и 34 лет. Оба водителя и ещё трое человек доставлены на медобследование в больницу Талдыкоргана.

Начато досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.