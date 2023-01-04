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  • Два человека погибли, пятеро госпитализированы после ДТП близ Талдыкоргана
polisia.kz Сегодня, 17:53
239
Сегодня, 17:53
239
Фото: polisia.kz

Два человека погибли, пятеро госпитализированы после ДТП близ Талдыкоргана

Крупное ДТП произошло на трассе Талдыкорган-Уштобе. Два человека погибли на месте, пятерых увезли в больницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Столкнулись Toyota Windom и Toyota Sienna. 

Водитель одного из авто, не справившись с рулевым управлением, допустил выезд на встречную полосу движения. 

На месте происшествия погибли две пассажирки Toyota Windom, 75 и 34 лет. Оба водителя и ещё трое человек доставлены на медобследование в больницу Талдыкоргана.

Начато досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.

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#дтп #авария #происшествия #Талдыкорган
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:53
239
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