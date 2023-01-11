Два человека погибли при столкновении легковушки и КамАЗа на трассе Алматы – Оскемен

Фото: polisia.kz

ДТП с участием легковой машины Hyundai Accent и автогрейдера произошло 11 января на трассе Алматы – Оскемен в Сарканском районе области Жетicу. На месте происшествия погибли два человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Авария случилась на 448 километре дороги. За рулём Hyundai Accent находился 50-летний мужчина, который не справился с управлением и допустил столкновение со встречно идущим КамАЗом.

"Водитель легкового авто и его 34-летняя пассажирка погибли на месте происшествия", – сообщил командир пятого взвода БПП ДП области Жетісу Асхат Амирхамзаев.

По факту ДТП начато досудебное расследование.

На территории региона сохраняется неустойчивая погода, сопровождаемая снегопадом и морозами.

Жителе й региона просят без острой необходимости не планировать в ближайшие дни дальние поездки автотранспортом, а также не игнорировать требования дорожной безопасности и соблюдать допустимый скоростной режим.