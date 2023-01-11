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  • Два человека погибли при столкновении легковушки и КамАЗа на трассе Алматы – Оскемен
polisia.kz Вчера, 16:34
480
Вчера, 16:34
480
Фото: polisia.kz

Два человека погибли при столкновении легковушки и КамАЗа на трассе Алматы – Оскемен

ДТП с участием легковой машины Hyundai Accent и автогрейдера произошло 11 января на трассе Алматы – Оскемен в Сарканском районе области Жетicу. На месте происшествия погибли два человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

Авария случилась на 448 километре дороги. За рулём Hyundai Accent находился 50-летний мужчина, который не справился с управлением и допустил столкновение со встречно идущим КамАЗом. 

"Водитель легкового авто и его 34-летняя пассажирка погибли на месте происшествия", – сообщил командир пятого взвода БПП ДП области Жетісу Асхат Амирхамзаев. 

По факту ДТП начато досудебное расследование. 

На территории региона сохраняется неустойчивая погода, сопровождаемая снегопадом и морозами. 

Жителе  й региона просят без острой необходимости не планировать в ближайшие дни дальние поездки автотранспортом, а также не игнорировать требования дорожной безопасности и соблюдать допустимый скоростной режим.

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#дтп #авария #происшествия
BaigeNews.kz
Вчера, 16:34
480
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