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Два бутика горели в одном из крупных ТД Астаны

Сегодня, 12:38
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 12:38
Сегодня, 12:38
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Фото: baigenews.kz

В ТД "Артём" произошло возгорание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС столицы. 

В 9:59 часов спасателям сообщили, что в одном из бутиков ТД "Артем" произошло возгорание. 

"По прибытии установлено, что на пятом этаже горели два бутика на площади около 60 квадратных метров.

Отмечается, что в 10:14 часов огонь был локализован, а в 10:49 часов ликвидирован.

Сообщается также, что пострадавших нет.

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