Два бутика горели в одном из крупных ТД Астаны
Сегодня, 12:38
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Сегодня, 12:38Сегодня, 12:38
85Фото: baigenews.kz
В ТД "Артём" произошло возгорание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС столицы.
В 9:59 часов спасателям сообщили, что в одном из бутиков ТД "Артем" произошло возгорание.
"По прибытии установлено, что на пятом этаже горели два бутика на площади около 60 квадратных метров.
Отмечается, что в 10:14 часов огонь был локализован, а в 10:49 часов ликвидирован.
Сообщается также, что пострадавших нет.
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