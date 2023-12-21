Два бутика горели в одном из крупных ТД Астаны

В ТД "Артём" произошло возгорание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС столицы.

В 9:59 часов спасателям сообщили, что в одном из бутиков ТД "Артем" произошло возгорание.

"По прибытии установлено, что на пятом этаже горели два бутика на площади около 60 квадратных метров.

Отмечается, что в 10:14 часов огонь был локализован, а в 10:49 часов ликвидирован.

Сообщается также, что пострадавших нет.