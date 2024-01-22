Дуйсенова: Строительство социальных объектов - на особом контроле

Ход строительства социальных объектов обсудили в Правительстве на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев на совещании отметил, что в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", реализуемого во исполнение поручения Главы государства, в Казахстане запланировано строительство 655 объектов первичной медико-санитарной помощи. В 2023 году в регионах сдали 85 медучреждений, особое внимание уделено оснащению их необходимым оборудованием.

По его словам, работа в данном направлению будет усилена. По всем запланированным на 2024 год объектам проекты направлены на экспертизу. Из них 113 уже получили положительную оценку. Министерству промышленности и строительства поручено качественно ускорить рассмотрение документов, завершив данную работу до конца февраля.

Вице-министр просвещения Едил Оспан отметил, что в прошлом году в Казахстане ввели в эксплуатацию 165 школ на 137 тысяч ученических мест. В 2024-м запланировано строительство свыше 300 школ, 4 оздоровительных центров и 10 – дополнительного образования.

Также до конца 2024 года будут построены 14 новых общежитий, еще 4 подлежат реконструкции. В результате чего для учащихся вузов и колледжах появятся еще 10 743 дополнительных места.

По словам вице-министра науки и высшего образования Талгата Ешенкулова, план на 2023 году по вводу общежитий выполнен в полном объеме: построено 17 новых объектов, в 12 общежитиях проведена реконструкция.

Тамара Дуйсенова обратила внимание на необходимость увеличения ученических мест в связи с ростом рождаемости в Казахстане. Также вице-премьер подчеркнула важность проведения дополнительных расчетов при планировании строительства студенческих общежитий. Госорганам поручено совместно утвердить конкретный план по срокам сдачи всех социальных объектов.