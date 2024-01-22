Дуйсенова: Строительство социальных объектов - на особом контроле
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Ход строительства социальных объектов обсудили в Правительстве на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев на совещании отметил, что в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", реализуемого во исполнение поручения Главы государства, в Казахстане запланировано строительство 655 объектов первичной медико-санитарной помощи. В 2023 году в регионах сдали 85 медучреждений, особое внимание уделено оснащению их необходимым оборудованием.
По его словам, работа в данном направлению будет усилена. По всем запланированным на 2024 год объектам проекты направлены на экспертизу. Из них 113 уже получили положительную оценку. Министерству промышленности и строительства поручено качественно ускорить рассмотрение документов, завершив данную работу до конца февраля.
Вице-министр просвещения Едил Оспан отметил, что в прошлом году в Казахстане ввели в эксплуатацию 165 школ на 137 тысяч ученических мест. В 2024-м запланировано строительство свыше 300 школ, 4 оздоровительных центров и 10 – дополнительного образования.
Также до конца 2024 года будут построены 14 новых общежитий, еще 4 подлежат реконструкции. В результате чего для учащихся вузов и колледжах появятся еще 10 743 дополнительных места.
По словам вице-министра науки и высшего образования Талгата Ешенкулова, план на 2023 году по вводу общежитий выполнен в полном объеме: построено 17 новых объектов, в 12 общежитиях проведена реконструкция.
Тамара Дуйсенова обратила внимание на необходимость увеличения ученических мест в связи с ростом рождаемости в Казахстане. Также вице-премьер подчеркнула важность проведения дополнительных расчетов при планировании строительства студенческих общежитий. Госорганам поручено совместно утвердить конкретный план по срокам сдачи всех социальных объектов.
"Ход выполнения намеченных планов будем рассматривать еженедельно. На особом контроле – сроки исполнения обязательств и качество возводимых объектов", — подытожила Тамара Дуйсенова.
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