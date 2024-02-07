Дуйсенова прокомментировала необходимость пересмотра порядка выплат АСП в Казахстане
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Заместитель премьер-министра Казахстана Тамара Дуйсенова прокомментировала поручение президента о пересмотре порядка оказания казахстанцам адресной социальной помощи (АСП), передает BaigeNews.kz.
Журналистов интересовало, как будут рассчитываться расходы потенциального получателя государственной поддержки.
"Особенно на селе, когда приходят, каждый человек представляет свои доходы и расходы. Говорит, что у него есть личное подсобное хозяйство, и он несет такие расходы. Сейчас, в основном мы больше обращаем внимание на доходы, сколько он получает, расходы сильно не учитываем. По ним сегодня каждый предоставляет информацию сам. Если она не будет соответствовать действительности, это можно будет проверить по 87 информационным системам, которые у нас работают", - отметила Тамара Дуйсенова.
Напомним, ранее на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев отметил, что государственную социальную поддержку получают около четырех с половиной миллионов человек. При этом большинство из них могут работать.
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