Касым-Жомарт Токаев раскритиковал реализацию социальных нацпроектов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил уделить особое внимание нужно социальной сфере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Здесь реформа должна быть сосредоточена на полном пересмотре структуры и механизмов социальной помощи и поддержки. Надо повысить эффективность и адресность социальной помощи, что поможет высвободить ресурсы для целевой поддержки нуждающихся граждан", - сказал президент.

Он отметил, что государственную социальную поддержку получают около четырех с половиной миллионов человек, или почти каждый пятый житель страны. При этом большинство из них вполне способны работать.

"Социальной помощью мы породили в обществе психологию иждивенчества, чего нет в развитых странах. Поддержку нужно оказывать действительно нуждающимся людям, а не живущим в своих домах и имеющим дорогие автомобили", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он поручил перестроить эту систему, чтобы адресная социальная помощь базировалась на показателях расходов, а не доходов, которые часто умышленно занижаются.

"Нужны конкретные решения. Приоритетное направление социальной защиты – обеспечение занятости граждан. Важно своевременно завершить начатую трансформацию центров занятости. Оплата их услуг должна осуществляться по результату, то есть за каждого трудоустроенного. Правительству предстоит детально изучить возможные варианты и определиться с новой комплексной моделью предоставления социальной помощи населению", - сказал Глава государства.

По словам президента, главная задача социально ориентированного государства – это создание равных возможностей для всех граждан, поддержка действительно нуждающихся людей.

"Сегодня свыше половины государственного бюджета направляется на социальную сферу. В последние годы была проделана значительная работа по расширению инфраструктуры и повышению престижа профессий социальной сферы, прежде всего, педагогов, медицинских работников.Теперь следует улучшить качество предоставляемых гражданам услуг", - сказал он.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в первую очередь это касается системы здравоохранения.

"Уже пятый год в нашей стране действует обязательное социальное медицинское страхование. За это время бюджет отрасли вырос вдвое, в 2024 году на здравоохранение будет направлено 2,6 триллиона тенге. При этом существенного повышения качества и доступности медицинской помощи пока не происходит", - отметил Глава государства.

Также он подчеркнул, что имеет место неэффективное использование ресурсов, которое приводит к серьезной финансовой перегрузке отрасли.

Касым-Жомарт Токаев поручил правительству взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования, отметив, что данный инструмент должен быть простым и понятным.

"Необходимо сформировать единый пакет медицинской помощи, который будет состоять из базовой части, гарантированной государством, и страховой, формируемой за счет отчислений работодателей и самих граждан.

Следует повысить ответственность местных исполнительных органов. За отдельные категории уязвимых слоев населения отчисления в систему медстрахования должны производиться из местного бюджета", - сказал президент.

Он отметил, что большое значение имеет развитие медицинской инфраструктуры. Однако в рамках реализации национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" из запланированных 655 объектов сданы в эксплуатацию только 85.

"В числе причин столь низкой эффективности, называются длительный процесс подготовки проектно-сметной документации, затягивание сроков строительных работ, завышение стоимости проектов. Очевидно, что все это – банальные отговорки. Министр и акимы, если захотят, могут оперативно решить эти проблемы, но, видимо, не хотят", - отметил Токаев.

По словам Глава государства, в рамках проекта "Комфортная школа" планируется построить 369 школ нового формата, но тут тоже есть проволочки со своевременной разработкой технической документации и выделением земельных участков.