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скриншот с видео Сегодня, 05:12
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Сегодня, 05:12
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Фото: скриншот с видео

Духи с ароматом красного апорта создала учёная из Алматы

Уникальные духи с ароматом большого красного апорта создала учёная Satbayev University Гульжан Тузельбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Идея создать духи с запахом большого красного яблока пришла к Гульжан во время учёбы во Франции. Там она получила необходимые знания и хотела применить их на практике. Казахстанка использовала натуральные ингредиенты - сандал и кедр, капнула немного "синтетического яблока" и ей сразу же удалось получить тот самый аромат знаменитого апорта. А чтобы яблоко было сладким и в то же время отдавало кислинкой, добавила ваниль, апельсин и гольбан.

На сегодняшний день в ассортименте у Гульжан около 60 парфюмов, 50 свечей и 30 ароматов для дома. В скором времени она планирует открыть собственный завод и производить до 10 тысяч единиц продукции в месяц. 

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек написал в своём Telegram-канале, что со стороны ведомства "будет оказана поддержка для воплощения в реальность мечты соотечественницы, которая имеет огромный потенциал для развития страны в данной отрасли".

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Сегодня, 05:12
169
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