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Духи с ароматом красного апорта создала учёная из Алматы
Уникальные духи с ароматом большого красного апорта создала учёная Satbayev University Гульжан Тузельбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Идея создать духи с запахом большого красного яблока пришла к Гульжан во время учёбы во Франции. Там она получила необходимые знания и хотела применить их на практике. Казахстанка использовала натуральные ингредиенты - сандал и кедр, капнула немного "синтетического яблока" и ей сразу же удалось получить тот самый аромат знаменитого апорта. А чтобы яблоко было сладким и в то же время отдавало кислинкой, добавила ваниль, апельсин и гольбан.
На сегодняшний день в ассортименте у Гульжан около 60 парфюмов, 50 свечей и 30 ароматов для дома. В скором времени она планирует открыть собственный завод и производить до 10 тысяч единиц продукции в месяц.
Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек написал в своём Telegram-канале, что со стороны ведомства "будет оказана поддержка для воплощения в реальность мечты соотечественницы, которая имеет огромный потенциал для развития страны в данной отрасли".
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