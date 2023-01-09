ДТП с участием девяти авто произошло на автодороге Астана - Петропавловск

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ДТП с участием девяти авто произошло восьмого января на 236 км автодороги Астана-Петропавловск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Предварительно установлено, что 34-летний житель Петропавловска на ВАЗ 2109, не учитывая дорожно-метеорологические условия, допустил столкновение с впереди идущей автомашиной Chevrolet Cobalt под управлением 64-летнего астанчанина и автомашиной Volvo под управлением 38-летнего жителя Республики Беларусь. Затем произошло столкновение еще шести автомашин: Renault Sandero, ГАЗель, две Toyota Camry, Daimler Chrysler и Toyota Prado", - говорится в сообщении.

В результате ДТП в ТОО "Авиценна Бурабай" доставлены два водителя и семь пассажиров в возрасте от 19 до 49 лет.

Отметим, в отношении шестерых водителей составлены административные протоколы по статье 610 части один КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".