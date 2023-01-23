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  • ДТП на трассе в Павлодарской области: один человек погиб, четверо пострадали
pixabay.com Сегодня, 09:29
171
Сегодня, 09:29
171
Фото: pixabay.com

ДТП на трассе в Павлодарской области: один человек погиб, четверо пострадали

В павлодарской области один человек погиб и четверо, включая ребёнка, пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным МВД, авария произошла 22 января около 18:00 на 1293 километре автодороги Павлодар — Кызылорда. предварительно установлено, что ДТП произошло с участием трёх авто: ВАЗ 2110, Toyota Camry и Mercedes-Benz GL 450.

"25-летний водитель автомашины ВАЗ 2110 от полученных травм погиб на месте происшествия. Ещё четверо пострадавших, один из них несовершеннолетний, с различными травмами госпитализированы. Транспортные средства водворены на специализированную стоянку", — говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка. Назначен ряд экспертиз.

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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#авария #дтп #смерть #Павлодарская область #трасса
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:29
171
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